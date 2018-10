10 émissions à «binge-watcher» si vous aimez Riverdale

Ce n’est pas un secret, on adore Riverdale. Tellement, qu’on cherche tout le temps d’autres séries semblables à écouter!

On vous a trouvé 10 séries qui, comme Riverdale, se déroulent dans une école secondaire ou qui ont un petit côté «meurtre et mystères».

1. Elite

Dans cette série espagnole, on suit les étudiants d’une école privée bourgeoise où un élève a été assassiné. C’est comme Gossip Girl, mais avec des meurtres!

2. Gossip Girl

Parlant de Gossip Girl, si vous aimez les côtés dramatiques et romantiques de Riverdale, mais moins celui «creepy», c’est la série pour vous! En plus, un personnage mystérieux de Gossip Girl documente tous les évènements entourant la vie des «socialite» de New York et vous fera penser à Jughead.

3. L’Académie

Pas de meurtre, ni de mystère, mais L’Académie montre vraiment bien ce que c'est que d'être un adolescent, avoir des meilleurs amis, tomber en amour et essayer de tout gérer ça en même temps. Sans oublier que la distribution comprend tous nos humains préférés!

4. Veronica Mars

Cette émission qui nous a fait connaître Kristen Bell en 2004 n’a pas eu le succès qu’elle méritait. Annulée après 3 saisons, la série racontait l’histoire de Veronica Mars, une adolescente connue à son école comme étant une sorte de détective privée. Quand l’une de ses amies se fait assassiner, elle commence à prendre son rôle plus au sérieux. C’est très bon et le look de la série fait parfois penser à Riverdale.

5. Twin Peaks

Twin Peaks est clairement l’inspiration derrière Riverdale. Comme Riverdale, l'histoire se déroule dans un petit village près de la frontière du Canada. La série commence avec le meurtre d’une jeune fille que tout le monde aimait (comme Jason Blossom). Des bandits québécois ont un casino... ça fait penser à Poppa Poutine! L’un des personnages travaille dans un petit resto du coin (à la Pop’s!) et l’actrice qui incarne ce rôle est nulle autre que Madchen Amick, qui joue la maman de Betty. Les similitudes sont infinies et vous allez adorer le côté nostalgie des années 90.

6. Teen Wolf

Votre série dramatique pour ado typique, sauf que le personnage principal est un loup-garou! L’émission début avec un meurtre, une jeune fille trouvée dans le bois. Quand Scott va investiguer, il se fait mordre par quelque chose (c’est un loup-garou la gang) et doit ensuite s’adapter aux changements. C’est Riverdale, mais surnaturel. On adore!

7. Pretty Little Liars

Si vous n’avez pas encore écouté Pretty Little Liars, on se demande ce que vous attendez! Pour les deux personnes qui restent, c’est l’histoire d’un groupe de 4 amies qui tentent de se remettre de la disparition de l’une des leurs. C’est peu après ses funérailles qu’elles commencent à recevoir des messages étranges d’une personne inconnue qui menace de dévoiler tous leurs secrets. C’est intrigant, dramatique et parfait!

8. Light as a Feather

Cette nouvelle série d’horreur sur Hulu suit une gang de filles qui, dans un moment de gentillesse, invite la nouvelle étudiante de leur école dans une de leurs soirées. Elles réalisent qu'elles se sont probablement trompées quand elles jouent ensemble à un jeu qui semble être maudit, puisqu’après, il leur arrive toutes sortes de malheurs. On a hâte de voir ça!

9. You

You, c’est une histoire d’amour qui vire mal avec un «stalker». Elle met en vedette Dan, de Gossip Girl et et Emily, de Pretty Little Liars. On en a assez dit pour vous convaincre?!

10. Chilling Adventures of Sabrina

On ne pouvait pas ignorer Sabrina. Écrite par le même scénariste que Riverdale, la série se passe dans le même univers. Vous connaissez toute l’histoire : une jeune fille, moitié humaine, moitié sorcière, doit choisir le jour de ses 16 ans quel destin elle veut poursuivre. Choisira-t-elle une vie normale, ou paranormale? On attend impatiemment le 26 octobre quand la série va sortir!

