ROBICHAUD, Gracia



À la résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière, le 13 octobre 2018 à l'âge de 96 ans et 1 mois est décédée dame Gracia Robichaud, épouse en premières noces de feu monsieur Gérard Anctil, en secondes noces de feu monsieur Léo Fortin et en troisièmes noces de feu monsieur Alfred Tremblay. Originaire de Tourville, comté de L'Islet, elle était la fille de feu dame Germaine Gagnon et de feu monsieur Noël Robichaud. Elle était la mère de: feu Laurier (Marcelle Bouchard (Yvan Girard)), Angèle (Denis Anctil), Louisette (Jean-Marc Samson), Huguette (Richard Chouinard) et Pauline (Gérald St-Pierre). Elle laisse aussi ses petits- enfants: Sylvain, Caroline, Stéphan, Danny, Jenny, Maggy, Tommy, Martin, France, Simon, Karine, Patrick et leur conjoint(e) ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Mathilde, feu Jeanne D'Arc (feu Pamphile E. Bélanger), feu Raymond, feu Roméo, feu Lionel, Rose-Marie (feu Étienne Vaillancourt), Laurette (Jean Manach), Laurent (Theresa Marshall), feu Donat (Suzanne Chouinard), feu Lucette-Lise (feu André Pageau), Gérard (Lucille Rancourt). Sont également affectés par son départ les membres des familles Anctil, Fortin, Tremblay, ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement très spécial à la résidence Hélène-Lavoie pour les excellents soins et leur présence délicate. Merci également à Guylaine, bénévole Perce-Neige, pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3 ou à l'organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissialle samedi 20 octobre 2018 à compter de 11h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Tourville. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire