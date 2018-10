ARSENAULT, Jean-Marie



Au C H U L, le 27 septembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé entouré d'amour, en douceur et dans la sérénité monsieur Jean-Marie Arsenault, époux en première noces de feu Colette De Beaumont et en secondes noces de madame Brigitte Turcotte. Il était le fils de feue madame Marie-Anne Girard et de feu monsieur Jean-Thomas Arsenault. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Brigitte, Jean-Marie laisse dans la peine sa fille Sylvie, Raymond Lemieux; ses petits-fils et leur famille : Alain-Thomas Dorman et Cynthia Gauthier : Anaïs, Camille, Florence, Thomas et Justine; Guillaume Dorman et Nira Khun : Oliver-James et Jaiden-Eli. Jean-Marie manquera aussi à son frère Gérard Arsenault, Suzel De Beaumont, à sa belle-sœur Jeanne Laliberté, feu Yves De Beaumont, ainsi qu'à son beau-fils Alain Dorman, Monique Beaudette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de précieux amis. Jean-Marie rejoint son frère Trefflé et sa belle-sœur Thérèse Girard, ainsi que son beau-frère Réjean Turcotte, tous décédés. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au colombarium du cimetière St-Charles. La famille tient à remercier toute l'équipe médicale et le personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués à Jean-Marie lors de ses multiples hospitalisations. Merci également au docteur Louis Blouin pour son soutien. Hommage aussi aux paramédics pour leur support et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'oeil, 1100, rue Bouvier, bureau # 010, Québec, Québec, Téléphone : 418 654-0835Site web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Des formulaires seront disponibles sur place.