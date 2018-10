PARENT, Suzanne



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Suzanne Parent, survenu à Québec, le 24 septembre 2018, à l'âge de 64 ans. Elle était la fille de feu madame Françoise Lemieux-Courchesne et de feu monsieur Charles-Édouard Parent. La famille recevra les condoléances le samedi 20 octobre 2018, de 13h à 15h, à laUne cérémonie privée suivra, uniquement sur invitation, selon les volontés de la défunte. Elle laisse dans le deuil sa fille adorée Sophie Regueiro (Samuel Paiement); son compagnon des dernières années Odo Mayer; le père de Sophie : Manuel Regueiro (Ihssane ElGhernati); ses sœurs : Marie (Pierre Morin), Lucie et Isabelle (Yves Beaudoin); sa filleule Andréanne Morin; ses neveux et nièces de la famille Morin : Vincent et Elisabeth; ainsi que de la famille Auger : Julie, Xavier, Philippe et Mireille; ses oncles, tantes, cousins et cousines des familles Lemieux et Parent; ses collègues de l'École de langues de l'Université Laval, ainsi que plusieurs amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, Québec (QC) G1S 2P7, téléphone : (418) 683-1449, ou à l'association Les Diabétiques de Québec, 979 avenue de Bourgogne, Québec (QC) G1W 2L4, téléphone : (418) 656-6241.https://kidney.akaraisin.com/Donation/Event/DonationType.aspx?seid=5013&mid=48&Lang=fr-CAhttps://www.lesdiabetiquesdequebec.org/faire-un-don