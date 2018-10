DUBÉ, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 11 octobre 2018, à l'âge de 81 ans est décédée dame Thérèse Dubé, fille de feu dame Exilda Dubé et de feu monsieur Camille Dubé. Elle était originaire de Sainte-Félicité de L'Islet. Elle était la sœur de feu Madeleine (feu Luc Morneau), feu Aline (feu Raymond Morneau), Anne-Marie (feu Charles-Eugène St-Pierre), feu Hélène (feu Lucien Bernier), Rachelle (Laurent Bernier), Ghislaine, Jacqueline (feu Yves Boucher), Ginette Bernier (Sylvain Gagnon). Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Agathe Pelletier (feu Clément Dubé). Sont également affectés par son départ, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour leur présence et les soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Prenez note qu'il n'y aura pas de rencontre avant la cérémonie.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Sainte-Félicité. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire