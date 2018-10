LANGLOIS, Carmen



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 octobre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Carmen Langlois, fille de feu monsieur Adjutor Langlois et de feu dame Angélina Gariépy. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Langlois laisse dans le deuil ses fils: Patrick et Sylvain; ses petits-enfants: Michaël et Myriam; ses frères et sœurs: Géraldine (feu Claude Janelle), Normand (Jeannette Picard), Maurice (Louise Sauvageau), feu Yvon, feu Louiselle (Guy Goedike) et feu Lionel (feu Agnès Blais); le père de ses enfants Florian Arcand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Mirodor et le personnel du 6e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.