TURGEON, Lucille Brochu



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 4 octobre 2018, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Lucille Brochu, épouse de feu monsieur Joseph Turgeon, fille de feu monsieur Eusèbe Brochu et de feu madame Germaine Roberge. Native de Saint-Henri de Lévis, elle a demeuré une grande partie de sa vie à Saint-Gervais. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Guy, Ghislain (Diane Laflamme) et Chantal (Michel Rouillard); ses petits-enfants : feu Pierre-André, Lisa-Dominik, Charles (Evelyne Godbout), Julien (Jessica Tremblay) et Antoine Turgeon (Maude Martineau), Kathleen et Simon Rouillard; ses arrière-petits-enfants : Maverick, Lukas et Zack Turgeon (leur mère Josée Lemieux), Christophe, Tristan, Justin et Emmanuelle Brouard, Louis, Eva, Théo et Romane Turgeon; ses frères et soeurs : feu François (Fernande Carrier), feu Rollande (feu Guy Mireault), feu Marie (feu Robert Blanchet), Julie (feu Raymond Fortin), Gaétan (feu Yolande Fortier), Jeannine (Julien Blouin), Fernand (Gisèle Pouliot), Réjean, O'Neil (Dina Bélanger) et Rodrigue (Diane Larochelle); ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Brochu et Turgeon, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du foyer de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera à la résidencede 9h à 11h.Par la suite, l'inhumation des cendres se fera au cimetière de Saint-Gervais.