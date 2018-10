BERNIER, Jeannine Bergeron



Au CHSLD de St-Anselme, le 12 octobre 2018, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Jeannine Bergeron Bernier, épouse de feu Roch Bernier. Elle demeurait à Leclercville. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 19 octobre 2018, de 19 h à 21 h 30 etde 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jules Lemay), Jocelyne (feu Eugène Demers), Roger, Marcel (Nicole Guimond), Linda (Normand Guimond), Sylvie (Sylvain Lemay), André (Marlène Laroche), Nathaly (Stéphane Lemay), Chantale (Nicolas Beaulieu); ses petits-enfants: Nancy Lemay (Jocelyn Thériault), Janie Lemay (Martin Beaulieu), Steve Demers (Annie Jacques), Suzie Demers (Michael Pelletier), Olivier Demers, Véronique Bernier (Jean-Simon Couture), Caroline Bernier (Kevin Camiré), Jonathan Bernier, feu Marc-André Bernier, Catherine Bernier (Alexandre Bédard), Roxanne Bernier, Jean-Philippe Guimond, Mélissa Guimond (Kevin Bergeron), Mathieu Guimond, Sébastien Lemay, feu Audrey Lemay, Anthony Lemay, Jessica Bernier, Emeric Bernier, Julia Lemay, Amélie Lemay (Vincent Ouellet), Maude Lemay (Vincent Boutin), David Beaulieu, Frédéric Beaulieu; ses arrière-petits-enfants: Ève-Marie, Laurie-Ann, Emma, Vincent, Laurence, feu Florence, Léanne, Eva, Jacob, Zack, Hayden. Elle était la sœur de: feu Marie-Claire Bergeron (feu Paul-Émile Boisvert), feu Henri Bergeron (Marie-Jeanne Bernier). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Marie-Claire Bernier (feu Marcel Tousignant), feu Marie-Rose Bernier (Denis St-Onge), feu Georgette Bernier (Paul-André Habel), Emélie Bernier (Jean-Aimé Lemay); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis. Un merci spécial à Manon et Robert ainsi qu'à leur personnel de la Résidence Lotbinière pour les soins chaleureux et leur amour envers notre mère ainsi qu'au personnel du CHSLD de St-Anselme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Ste-Emmélie de Leclercville. Des formulaires seront disponibles sur place.