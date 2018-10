GUILLEMETTE, Yvette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 octobre 2018, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédée madame Yvette Guillemette, épouse de feu monsieur Delphis Alain, fille de feu dame Dolora Bédard et de feu monsieur Joseph-Alyre Guillemette. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Louisette Comeau (feu Jean-Louis Guillemette), sa filleule Shannon et sa grande amie et cousine Denise Delisle Lacasse; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Yvette va rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée : Alyre (Jeannine Labrecque), Yvonne (Marcel Rondeau), Simone (Roland Dassylva), René (Jeannine Tremblay), Gaétane Alain (Kenneth Harding) et Marcel Alain. Un remerciement tout particulier au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François-d'Assise de Québec pour les bons soins prodigués.