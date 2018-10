BUREAU, Denis



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 octobre 2018, à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédé monsieur Denis Bureau, fils de feu madame Jacqueline Grondin et de feu monsieur Raymond Bureau. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses soeurs: Jocelyne, Lucette (Jean-Marie Beaulieu); ses frères: Côme (Edith Barrette), Jacques, Jean-Louis (Martine Breton), Michel (Suzanne Bérubé), Carol (Sylvie Caron), Patrick (Pauline Jacques); neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués lors de son séjour. La famille recevra les condoléances au