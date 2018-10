BILODEAU, Diane



Entourée des siens, au Foyer de Charlesbourg, le 13 octobre 2018, à l'âge de 70 ans et 6 mois, nous a quittés paisiblement dame Diane Bilodeau, fille de feu monsieur Georges-Albert Bilodeau et de feu dame Clara Barbeau. Elle était l'épouse de monsieur Denis Duchesneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis; ses enfants: Ronald et Normand; sa belle-fille Chantal (Simon Roy); ses petits-enfants: Alexi et Sofia; Rachel Bilodeau (feu Normand Maltais) et les enfants Denise (Louis de la Chevrotière), Nicole (Jean Gauvreau), Pierre et Quentin (Lise Avoine); ses beaux-parents: feu Yvonne Letarte (feu Paul Duchesneau); son beau-frère feu Gilles Duchesneau (France Palmer) et sa belle-sœur Claudette Duchesneau (Benoit Bouchard). Elle était la sœur de: feu Maurice (Jeannine Lortie), feu Georgette (feu Robert Esculier), Marie-Rose (feu Raymond Dompierre), feu Pierrette (Roger Laflamme), feu Émile (Tony Rouleau), Jean-Paul (Lucille Giguère) et Fernand (Rosanne Roy). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial est adressé à l'équipe traitante du département d'oncologie et de radiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, principalement le Dr Louis Archambault; de même qu'au personnel soignant du département des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg (3e étage) pour la très grande qualité des soins prodigués et le réconfort apporté durant cette période difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Association des bénévoles du Foyer Charlesbourg (Unité des soins palliatifs), 7150, boul. Cloutier, Québec (Qc), G1H 5V5, tél.: 418-628-0456 où elle a reçu des soins exceptionnels jusqu'à la fin. Des dépliants à cet effet seront disponibles sur place.