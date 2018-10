BRETON, Joachim



Au Centre d'hébergement Saint- Sylvestre, le 26 septembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Joachim Breton, natif de Sainte-Marguerite, fils de feu monsieur Joseph Breton et de feu madame Antoinette Dallaire. Il laisse dans le deuil ses fils: Nicolas et Charles (Natalie Dufour); son petit-fils Justin, la mère de ses enfants (Marthe Gendron); ses frères et soeurs: Aquiline (feu Raymond Deblois), Dominique, Jacques, Colette (François Bouffard), Denise (feu Jacques Giroux) et Pauline (Denis Laflamme); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Il était aussi le frère de feu Charles-Eugène (feu Germaine Deblois), feu Daniel (feu Yvette Deblois), feu Jean-Luc, feu Barthélémy, feu Stéphane (feu Aldéa Fréchette) et feu Irénée. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Sylvestre de Lotbinière pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 11h30.