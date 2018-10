FERLAND, Jacques



A L'IUCPQ (Hôpital Laval), le 5 octobre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jacques Ferland. Il était le fils de feu M. Paul Ferland et de feu Dame Laurette Sanfaçon. Il laisse dans le deuil ses 2 enfants: Simon-David et Mary-Kathryn, leur demi-frère Dominic, ainsi que la mère de ses enfants, Chantal. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Yvan (feu Jacqueline Sylvain), feu Pierre (Lise Cormier), Lise (Jean-Claude Légaré), Linda, Réjean (Maryse Fillion) et feu Claude (Louise Cadorette), une amie de la famille Lyse Blouin, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:de 12h à 14h.La famille désire remercier profondément le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués à M. Ferland.