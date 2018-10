SAVARD, Lucien



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 11 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Lucien Savard, conjoint de feu madame Louise Murray, fils de feu madame Alexina Bouchard et de feu monsieur Gérard Savard. Il demeurait à Saint- Apollinaire.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Francine Lebœuf), Sylvie (Jean Baril), Francine, Michel (Cindy Bélanger); ses petits-enfants: Marie-Hélène, Sophie, Sébastien et Amélie; son frère Jacques (Lisette Caron), cousins, cousines parents et amis. Il est allé rejoindre son frère et sa sœur qui l'avaient précédé: Gilles et Suzanne. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Conf'Or et du CHSLD Saint-Apollinaire pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.