GINGRAS, Louis-Aimé



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 octobre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Louis-Aimé Gingras, fils de feu M. Louis-Aimé Gingras et de feu dame Marie-Anne Demers. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 19 octobre 2018, de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h.et de là, au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Alain Pineau) et Annie (Jean-François Duval) et leur mère, Lise Gagnon; ses petits- enfants: Jessica (Maxime Leclerc), Antoine, Thomas et Sandrine; son frère, sa sœur et ses belles-sœurs: Roméo (Mance Bolduc), Florence et feu Georges (Marthe Boutet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et Chevaliers de Colomb. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Gingras et Gagnon. Un remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'excellence des soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, (soins palliatifs) 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.ca