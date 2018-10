BELLEAU, Germaine Mailloux



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 6 octobre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée, après un long et dur combat, dame Germaine Mailloux, épouse de monsieur Roland Belleau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 19 octobre 2018 de 19 h à 21 h et le samedi 20 octobre 2018 de 8 h à 9 h 45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roland Belleau, ses enfants: Sylvie (feu Bernard Morasse), Jean (Guylaine Jean), feu Richard; ses petits- enfants adorés: Stéphanie, Marianne, Maxime, Michaël, Blanche Annie et son arrière-petit-fils Markus: ses frères et soeurs: feu Roland (Yvette Gauvin), feu Armand (feu Yvette Gagnon), feu Adrien (feu Gabrielle Drolet), Eugène (Janine Dubé), feu Jeanne d'Arc (feu Ovila Bergeron), Thérèse (feu Laurent Barbeau), Gemma (feu Marcel Belleau), feu Jeannine (feu Rosaire Allard), feu Lucien, feu David; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Belleau: feu Lucien (Rollande Robitaille), Adèle (feu Marcel Piché), Jeannine (feu Floriant Cantin), soeur Lorraine, André (feu Jeannine Roy) Françoise Leclerc, Thérèse (Ghislain Viger), Monique (André Breton), feu Aline (feu Guy Drolet), Laurette (Léger Robitaille), feu Gérard (Hélène Falardeau), feu Benoît (Claire Dion); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement tout particulier au personnel de l'Hôpital St- François d'Assise du 8ème étage pour les bons soins prodigués et l'attention apportée à notre égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, tél.: 418 527-4294