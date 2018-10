LABONNE, Gilles R.



Au CHUL de Québec, le 26 mai 2018, à l'âge de 84 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Gilles Labonne. Fils de feu Antoni Labonne et de feu Marie-Jeanne Girard, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Yvon Coulombe), Jean (Claudette Turgeon) et Yves (Martine Champagne); ses petits-enfants: Maude (Richard Bourque), David (Sheryl Smith), Dominic (Valérie Demers), Camille (Gabriel Dumont), Alex (Jonathan Dubé) et Francis; ses arrière-petits-enfants: Léa et Paul-Émilien; la mère de ses enfants: Paulette Poulin; ses frères: Jean-Claude et Pierre et ses sœurs: Jeannine et Louise. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, son ex-compagne: Pauline Rouleau ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances aude 12h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de la résidence La Champenoise ainsi que le personnel de gériatrie de l'Hôpital du CHUL pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Labonne, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com