CASTONGUAY, Damien



Au Centre d'hébergement de Saint- Isidore, le 12 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Damien Castonguay, époux de feu madame Pierrette Dionne, fils de feu monsieur Eustache Castonguay et de feu madame Yvonne Dumont. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Louise Michaud) et Anne (Steve Moisan); ses petits-enfants: Chantal (Francis Massé), Yannick Pinard (Vanessa Sauriol), Casandra Pinard (Alex Acosta); ses arrière-petits-enfants: Chloé Savard et Alexis Pinard; ses frères et soeurs: feu Jeanne-D'Arc (feu Fernand Bouchard), Laval (Denise Aubin) et Mario (Gisèle Grenier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dionne: Marcelle (feu David Bouchard), Andrée (feu Léo Ouellet), feu Ghislaine (feu Gaston Santerre), feu Denise (Claude Lafond), feu Pauline (Ovila Bossé), Ginette (Roger Roy), Lise (Clermont Lavoie), Jean-Guy (Lise Landry), Rodrigue (Michelle Ducas), feu Gilles et Claude (Marie Beaulieu); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 10h.