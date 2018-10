HARDY, Martin



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 5 octobre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Martin Hardy, époux de dame Irma Berrouard, fils de feu Georges-Henri Hardy et de feu dame Fernande Huot. Il demeurait à Saint- Léonard-de-Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9 h,L'inhumation se fera ultérieurement. Il laisse dans la deuil sa conjointe Irma, ses filles: Caroline et Nancy (Martin Leclerc); ses petites-filles: Laury et Marika; sa belle-mère Lucienne Trudel; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Lyne Langevin), Gervais (Lise Chartré), Marjolaine (Sylvain Gosselin), Agathe (Alain Chartré), Noélline (Louis Vachon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Berrouard: Gilberte (Gérard Naud), Noëlla (Wellie Paquet), Florian (Jeanine Sylvain) et Francine (Michel Fiset). Il laisse également dans le deuil oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Régional de Portneuf pour les bons soins prodigués.