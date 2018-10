LEHOUX, Rita Marcoux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 octobre 2018, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée dame Rita Marcoux, épouse de feu Tancrède Lehoux. Elle demeurait à Saint-Elzéar.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi le 19 octobre de 13h30 à 16h, de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 heures. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants : feu Roger (feu Jocelyne Leclerc), Victor (Thérèse Fecteau), Monique (feu Raymond Royer, Bruno Bety), Louise (Pierre Blanc), Cécile (Yvan Landry), Nelson, Esther (Robert Massé); ses petits-enfants: Stéphane Lehoux (Karine Laliberté), Sylvie Royer (Alain St-Hilaire), Nathalie Royer (Ghislain Veilleux), Félix Blanc-Lehoux (Justine Massicotte), Laurier Blanc-Lehoux, Florence Landry-Lehoux, David Massé; ses arrière-petits-enfants : Samuel et Kelly-Ann Bolduc-Lehoux et Rose Poulin. Elle était la sœur de feu Angeline (feu Donat Réhaume), feu Armande (Daniel L'Heureux), feu Henri (Rita Blais), feu Grégoire (Marguerite Cyr, Maurice Byrne), Jeanne-d'Arc (feu Gérard Grenier, feu Léo Martel), feu Honorius (feu Jeannette Blais), feu Edgar (Jeanne Villeneuve), Gérard-Raymond (Denise Demers), feu Céline, Henriette (feu Richard Gauthier, Manuel Coimbra), Sr Raymonde, Réjean (Diane Mongeau), Odette (Yvon Marcoux). Elle est allée rejoindre les membres de la famille Lehoux qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence Sainte-Hénédine et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Groupe Jonathan (C.P. 963, Sainte-Marie, G6E 3C2) : www.groupejonathan.ca