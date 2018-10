BEAUDOIN, Roger



Au CHSLD Sainte-Marie, Beauce, le 9 octobre 2018, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédé M. Roger Beaudoin, époux de dame Jeannine Marceau. Il demeurait à Sainte-Hénédine.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Hénédine, vendredi le 19 octobre de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 heures. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Bernadette Poulin), Marlène (Yvon Fournier), Josée (Richard Boutin), Pierre (Sylvie Marcoux), Chantal (Jacques Gourde) et Denis (Lucie Marcoux); ses 24 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Marie-Reine (feu Jean-Paul Lemelin), feu Claude (feu Janine Beaudoin) et Huguette (feu Guy Larivière). Il était le beau-frère de feu Gisèle (feu Irené Fecteau), Marcel (feu Jeannine Pigeon, Anna Champoux), Lorraine (feu Dominique Giguère) et Louiselle (Raymond Carrier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, (C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fabrique de Sainte-Hénédine.