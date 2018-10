BERGERON, Denis



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 7 octobre 2018, à l'âge de 79 ans, nous a quittés Monsieur Denis Bergeron. Il était l'époux de Dame Denise Dufour. Il demeurait à l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'église Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, samedi jour des funérailles, à compter de 13 heures. Monsieur Denis Bergeron laisse dans le deuil son épouse : Denise Dufour ; ses enfants : Jérôme (Lucie Drolet), Odette (Mathieu Trépanier), Stéphan (Guylaine Tellier); ses petits-enfants : Frédérique (Guillaume), Rosalie (Jonathan), Gisèle, Jeffrey (Elina) ; ses arrières-petits-enfants adorés: Olivia, Léo et Élyane ; sa filleule et son filleul : Chantal, Joël ; ses sœurs : Marguerite(feu Claude Bouchard), Lucie (Marcel Dufour) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre ses parents : Hermel Bergeron et Rose Lajoie ; ses sœurs et son frère : Blanche, Thérèse et Marcel. Un merci tout spécial au personnel de l'Enfant-Jésus de Québec, de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Baie-Saint-Paul et à son médecin Dre Danielle Gonthier pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Canadienne du Cancer, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la