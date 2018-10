GRENIER, Marie-Marthe Cloutier-Gravel

GRENIER, Marie-Marthe

Au Centre D'Hébergement Yvonne-Sylvain, le mardi 2 octobre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Dame Marie-Marthe Grenier, épouse en premières noces de feu M. Henri Cloutier et en secondes noces de feu M. Isidore Gravel. Elle était la fille de feu M. Cyrille Grenier et de feu Dame Marie Falardeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Nicole Garon), Sylvie (Jean Gauvin), Pierre, Francine, Denys (Micheline Giguère), feu Line (Michel Bergeron), feu Serge; ses petits-enfants: Steven, Éric, Mathieu, Catherine, David, Marilou, Charles, Félix, Alice; ses arrière-petits-enfants: Mackenzie-Rose, Érika, Alexis, Alice, Élizabeth, Mégane, Félix; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La direction des funérailles a été confiée au:La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour la qualité des soins prodigués à Mme Grenier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).