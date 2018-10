GERVAIS, Hélène



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 27 septembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Hélène Gervais. Elle était la fille de feu monsieur Antonio Gervais et de feu dame Lucienne Lainé de La Malbaie. Elle fut l'épouse en premières noces de feu Jean Bhérer. Elle était l'épouse en deuxièmes noces de feu Dr Yves Rouleau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Denyse Bhérer (Richard Dussault), Lucie Bhérer (Denis Gagné), Kathleen Bhérer (Donald Bouffard) et Éric Bhérer; ses petits-enfants: Vincent Picard, Joëlle Valiquette, Simon Dussault et Rosemarie Bhérer Bouffard; ses arrière-petits-enfants: Albert Dussault, Èva Vantrepol et Élizabeth Dussault; ses neveux et nièces ainsi que toute la famille de feu Dr Yves Rouleau principalement, Michel, Jean et Jocelyne Rouleau. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, tél: 418-525-4385.