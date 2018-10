QUIRION, Robert



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 17 octobre 2018, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Robert Quirion, époux de madame Marcelle Gosselin, fils de feu Joseph-Siméon Quirion et de feu Marie-Ange Thibodeau. Il demeurait à Beauceville.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Marcelle Gosselin; ses enfants : Gaston (Agathe Audette), Liette, Roland, Nicole (Réjean Lapointe), Dany et Ghislain (Marie-Michelle Gilbert); ses petits-enfants : Joanie Quirion (Rony Volcy), Karine (René Poulin), Audrey et Vanessa Loubier, Samuel Quirion, Thomas, Érika et Selena Quirion, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Mavrick et Lydia Poulin, Britany, Laura Lee et Emmy Poulin, Letycia et Aucéanne Audet. Il était le frère de : feu Monique, feu Jean-David (feu Cécile Quirion), Armand (Lorraine Veilleux), Marcelle (feu Henri-Louis Fortin), feu Réjeanne, André (Huguette Rodrigue), feu Yvon, Thérèse (feu Louis-Marie Poulin), Céline (feu Robert Veilleux) feu Lise, feu Gérard et Denise Quirion. Il était le beau-frère de: feu Yvan (feu Emérentienne Lachance), feu Bertrand et Gaston Doyon. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des 1er et 2e étages de l'hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 (pour l'hôpital de Saint-Georges).