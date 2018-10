LACHANCE, Jean-Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2018, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Lachance, conjoint de dame Chantal Lessard. Il était le fils monsieur Paul Lachance et de feu dame Lise Gagné. Il demeurait à Saint-Joachim. Un service religieux sera célébré le vendredi, 19 octobre 2018, à 11h à laLa famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité, une demi-heure avant la cérémonie, soit de 10h30 à 11h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement sous la direction desIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Chantal, sa fille Sophie (Nicolas Doyon) et son petit-fils adoré Lucas; son père Paul Lachance (feu Lise Gagné); ses sœurs et son beau-frère: Marie-Hélène (Frédéric Marcotte) et Liliane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: Claude, Pierre, Louise (Raynald Tremblay), France (Robert Ruel). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).