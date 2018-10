CLOUTIER, Lina Paradis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Lina Paradis, épouse de monsieur Michel Cloutier, fille de feu madame Rita Labrie et de feu monsieur Lucius Paradis. Elle demeurait à Lévis, secteur St-Nicolas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Caroline (Jean Boivin), Mélanie (Tomy Drapeau) et Maxime (Marie-Claude LaBrie); ses petits-enfants: Pierre-Alexandre, Marc-Olivier, Oceanne et Maeva; ses frères et soeurs: Francyne (Armand Brodeur), Lucylle (feu Réjean Saindon), Diane (Raymond Campbell), feu Jacynthe (Louis Turgeon), Gervais, Réjean, Renaud; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jocelyne (Gilles Gosselin), Marc (Geneviève Pap), Roger (Louisette Coulombe), Yves (Stéphane Gaulin), André (Sylvie Fiset), Gilles (Denise Boucher) et Gérald. Elle laisse aussi dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. Remerciements au personnel des soins intensifs (bloc B) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de Transplant Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) https://www.fondationduchuq.org/ (pour information : 418 525-4385). À la demande de la famille, nous vous invitons à sensibiliser vos proches au don d'organes. La famille vous accueillera en présence des cendres à la résidenceà compter de 10h.