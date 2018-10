BOURDON, Irène Baillargeon



Au Centre d'hébergement du Séminaire de Saint-Georges, le dimanche 14 octobre 2018, est décédée à l'âge de 92 ans et 3 mois, madame Irène Baillargeon, épouse de monsieur Jean-Paul Bourdon et fille de feu monsieur Wilfrid Baillargeon et de feu madame Éloïne Lapointe. Elle était la fille adoptive de feu monsieur Anselme Lapointe et de feu madame Alexandrine Gilbert. Elle demeurait à Saint-Georges et autrefois à Lac- Etchemin et à Saint-Cyprien-des- Etchemins. Madame Irène Baillargeon sera exposée à la résidence funérairevendredi de 14h à 16h, de 19h à 21h et samedi de 9h à 10h45.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Les cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Jean-Paul Bourdon, ses enfants: Renaud (Monique Lachance), Luce (Yvon Nadeau), Lise (Robert Grenier) et Martin (Dany Thibodeau); ses petits-enfants: Maxime et Gaëlle, Samuel et Alexis, Jessica (Alexandre Toulouse), Jason et Kelly ainsi que son arrière-petit-fils Jayke. De la famille Baillargeon, elle était la sœur de: feu Adélix (feu Laurentia Racine), feu Jean-Marie (Blanche Fortier), feu Oliva (feu Jeanne-D'Arc Bernier), feu Armand (feu Germaine Fournier), feu Hervé (Rolande Fournier), feu Laurette (feu Philippe Touzin), Sr Marie-Paule, feu Noël (Emérence Deblois), feu Marcel (Raymonde Fillion) et Guy (Jeannine Lambert); de la famille Lapointe, elle était la sœur adoptive de: feu Adonia (feu Alma Faucher), feu Laurent (feu Blandine Fortier), Gilberte (feu Pamphile Fortier), feu Camille, feu Sr Juliette Lapointe, Olivette (feu Normand Dumoulin), Nicole Faucher (Raynald Mimeault) et Michelle Faucher Larochelle (René Deblois). De la famille Bourdon, elle était la belle-sœur de: Bernadette (feu Donatien Rodrigue), feu Félix (feu Carmelle Cameron), feu Sr Jeanne-D'Arc, Thérèse (feu Léopold Gosselin), Léandre (Jeannine Aubé), Guy (Louisette Vachon), Ucide (feu Marielle Leclerc), feu Marie-Anna, Marie-Reine (feu Marius Fortier) et Françoise (Roger Lapointe). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement du Séminaire de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.