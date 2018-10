DOIRON, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2018, à l'âge de 63 ans et 4 mois, est décédée madame Francine Doiron, fille de monsieur René Doiron et de dame Rose Fradette. Elle demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de laElle est allée rejoindre sa sœur Nicole et laisse dans le deuil ses parents; ses frères et sa sœur: Marcel (Maryse Prévost), Gilles (Marie Dion), André (Françoise Desrosiers), Alain (Hélène Therrien), Nancy (Stéphane Racette) et Marc (Caroline Samson) ainsi que ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement Michelle Landry ainsi que Christiane Dubé et toute l'équipe de la Résidence Beausoleil de Saint-Raphaël pour leur grand dévouement et leur affection. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Le Noël du Bonheur, 1411, Père-Lelièvre, Québec (Québec) G1M 1N7 www.noeldubonheur.com Téléphone : 418-687-6635 ou Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste bureau 10 Québec (Québec) G2E 6H5 www.operationenfantsoleil.ca Téléphone 418-683-2323. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la