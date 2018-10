DION, Alain



Au domicile de ses parents à St-Gervais, entouré de l'amour des siens, le 10 octobre 2018, à l'aube de ses 54 ans, est décédé Alain Dion, fils bien-aimé de Gilles Dion et de Diane Patoine. Il demeurait à St-Henri autrefois de St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 19 octobre 2018 de 19 h à 21 h 30 et samedi le 20 octobre 2018, de 13 h à 16 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses parents: monsieur Gilles Dion et madame Diane Patoine; ses sœurs: Julie et Nicole; ses frères: Mario (Vicky Dufour) et Christian; son neveu: Maxime Lemieux et ses nièces; Jessica Dion (Michaël Ayers), Sandra Lemieux et Cassiopée Dion; sa petite-nièce: Lysandre Ayers et ses petits-neveux: Ludovick, Lucas et Louis-Félix Ayers. Il laisse également dans le deuil ses nombreux et précieux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9 ou en ligne www.fqc.qc.ca ou à la Fabrique de St-Gervais. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la