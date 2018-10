LABONTÉ, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, lundi 8 octobre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Fernand Labonté. Il était le conjoint de madame Nicole Rousseau et le fils de feu monsieur Marcel Labonté et de feu dame Liliane Lapré. Natif de Saint-Pie-de-Bagot, il habitait la municipalité de Lotbinière depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances en présence des cendres,à compter de 9h jusqu'à 11h, auL'inhumation des cendres se fera ultérieurement, en toute intimité au cimetière paroissial de Saint-Pie-de-Bagot. La direction des obsèques a été confiée àIl est allé rejoindre ses deux frères : André et Yvon ainsi que son beau-frère Pierre; il laisse dans le deuil outre sa conjointe Nicole, sa fille unique: Manon Geneviève (Christian Roy) et son petit- fils : Marc-Olivier; ses sœurs : Jacqueline et Céline;Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau: Gisèle (Antoine Moreau), Jean-Luc (Micheline Boutin), Denise (Marcel Sévigny), Claire (Serge Boisvert) et Robert; ses filleuls : Éric et Hugo; ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que ses nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour ses bons soins et son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la fondation de la Société canadienne du cancer, sise au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des enveloppes de dons seront disponibles lors de la cérémonie.