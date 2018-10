MERCIER, Clément



Au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 octobre 2018, est décédé à l'âge de 79 ans et 5 mois, Monsieur Clément Mercier, fils de feu monsieur Joseph Mercier et feu madame Marie-Ange Goulet et l'époux de feu madame Colette Dorval. Il demeurait à Lévis autrefois de La Durantaye. La famille accueillera parents et amis aude 9h à 10h55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (Gildard Lessard), Nancy (Jean-François Paradis), Caroline (Sylvain Léonard), Chantal (Patrick Jodoin), sa conjointe : madame Yolande Nadeau; ses petits-enfants : Éric Lessard (Lorie Decoste), David Tremblay, Valérie Lessard (Steven Breton), Mélissa Tremblay (Olivier Deschênes), Raphaëlle Jodoin et son arrière-petite-fille : Emy Lessard; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire