DEMERS, Marguerite Blanchet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2018, à 5 jours de ses 95 ans, est décédée madame Marguerite Blanchet, épouse de feu monsieur Armand Demers. Elle demeurait à la Villa Laurence de Laurier-Station et autrefois à Joly. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Marc (Diane Cayer), Marcel (Simone Dubois), Roland (Gisèle Donais), Gaétan (Aline Talbot), feu Suzanne, feu Ghislain (Claudette Demers), Rose-Irène (Pierre Demers), Patrice (Lise Matte), Nathalie (Gervais Poulin); ses 23 petits-enfants, ses 40 arrière-petits-enfants, ses 5 arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Pauline Blanchet (feu Robert Dodier), Lisette Blanchet (Jean-Claude Dubois), Yvon Blanchet (Gisèle Thibault); ses belles-sœurs: Marie-Paule Lacasse (feu Clément Blanchet), Yolande Lapierre (feu Paul-Henri Demers). Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs, beaux- frères et belles-sœurs tous décédés: Evariste Blanchet (Thérèse St-Hilaire), Evelina Blanchet, Louis-Marie Blanchet (Marie-Laure Grondin), Roland Blanchet (Alfreda Gilbert), Doris Blanchet, Christine Blanchet (Fernand Laliberté), Marie-Rose Demers (Armand Bergeron), Alphonse Demers (Lucille Lapierre); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Villa Laurence pour les bons soins prodigués. Les membres de la famille vous accueilleront au sous-sol de l'église St-Janvier de Joly, le vendredi 19 octobre 2018 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire