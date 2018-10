TREMBLAY, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2018, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gilles Tremblay, conjoint de madame Jeanne Lévesque, fils de feu monsieur Paul-Henri Tremblay et de feu madame Gertrude Hamel. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Claudine (Roberto Albiero), sa nièce Patricia Albiero et son neveu Ruan Albiero; sa belle-mère: madame Cécile Beaudoin Lévesque; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Lucienne (Georges-Edouard Gosselin), Marie-Hélène, feu Alphonse (Gaétane Labrie), Georges (Hélène Labrie), Alice (Yves Samson), Claire (Richard Plante), Bertrand, Bruno (Diane Dumont), Jacynthe (Simon Poppelsdorf) et François (Line Gamache); ainsi que de nombreux cousins. cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses belles-soeurs: feu Béatrice Lévesque et feu Lucie Lévesque. Un merci tout spécial à Réjeanne, John Kelly, Noëlla et Gilles Boisvert pour leur aide précieuse, ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Des remerciements également au docteur Michel Côté pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 13h.Les cendres seront inhumés à une date ultérieure.