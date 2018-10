LEBLANC, Gisèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 octobre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Gisèle Leblanc, fille de feu dame Jeanne Dupont et de feu monsieur Jean-Léon Leblanc. Née à St-Pamphile, le 16 juillet 1934, elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h 30.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Leblanc laisse dans le deuil: son fils Éric Paradis; son gendre John Nolan; ses petits- enfants: Tommy et Katherine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Guy (feu Marthe Vaillancourt), Gabrielle (feu Étienne Bourgault), Glory (Réjean Bourgault), Cécile Pelletier (feu Gaétan), Renée-Jeanne Bois (feu Gildor); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gisèle était également la mère de Sonia et la sœur de: Geneviève (Jean-Baptiste Gagnon), Georgette, Gervais, Ghislaine, Gilberte, tous décédés. Les funérailles sont sous la direction de