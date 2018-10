PRÉMONT, Yvon



Au Monastère du St-Sacrement, Québec, le 27 septembre 2018, à l'âge de 73 ans 10 mois, est décédé monsieur Yvon Prémont, fils de feu dame Elmina Chabot et de feu monsieur Ludovic Prémont. Né à Sainte-Famille I.O., le 8 novembre 1944, monsieur y demeurait toujours. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps aule vendredi 19 octobre 2018 de 19 h à 22 h, de même que le samedi 20 octobre de 9 h à 10 h 30.Monsieur Prémont laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Père Ludovic, Gisèle, Jean-Claude (Laure-Anna Vézina), Ferdinand (Romaine April), Germain (feu Alfrédine Pouliot), Céline (Roger Giguère) et Élise (Jean-Victor Lachance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et ses frères: Auxilia (Fernand Drouin), Noëlla (Aurèle Tanguay), Hilarion (Dorothée Martin), Raymond (Pierrette Parent), Camille et sœur Armande. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux: Missionnaires du Sacré-Cœur a/s de Père Ludovic Prémont 1330, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1S 2N5. Les funérailles sont sous la direction de