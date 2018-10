BOUCHER, Louisette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Louisette Boucher, fille de feu Léonidas Boucher et de feu Clara Pichette. Elle demeurait à Château- Richer. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Georgette (feu Joseph Paré), Anita (feu Maurice Trudel), André (Carmen Lessard) et Charles-Henri (Lyse Dorion), son amie Marcelle G. Verreault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle était également la sœur de feu Madeleine, Oscar, Léonie, Cécile et Simone. Selon ses volontés, elle a été incinérée et la famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à 13 h,Un sincère remerciement au personnel de l'Auberge Boischatel pour les soins d'une grande humanité et leur accompagnement. La direction des funérailles a été confiée à la