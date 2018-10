LEFEBVRE, Michel



À son domicile, le 8 octobre 2018, est décédé subitement monsieur Michel Lefebvre à l'âge de 56 ans. Né à Montmorency, le 23 août 1962, il était le fils de feu dame Liliane Dumont et de monsieur Yvan Lefebvre. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés les funérailles ont été célébrées dans l'intimité. Monsieur Lefebvre laisse dans le deuil son père Yvan Lefebvre (feu Liliane Dumont); son frère Pierre Lefebvre (André Lemay); ses oncles et tantes: Cécile Lafontaine (feu Fernand Dumont), Claudette Gosselin (feu Jean-Marie Dumont), Henri Louis Pruneau (feu Jeanne Lefebvre) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de