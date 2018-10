BOISSONNEAULT, Marcel



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska le 1er octobre 2018, est décédé à l'âge de 83 ans, Monsieur Marcel Boissonneault, fils de feu Irène Mercier et de feu Ambroise Boissonneault. Il était domicilié à Lyster.La famille reçoit les condoléances samedi, jour des funérailles à compter de midi, directement à l'église Ste-Anastasie de Lyster, 3330 rue Bécancour, Lyster. G0S 1V0. Monsieur Marcel Boissonneault laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Léopold (feu Marcelle Perron), feu Véronique (feu Wellie Roy), Dolorès (feu Lionel Beaulieu), Jean-Marie (Yolande Grenier), feu Georges-Étienne (feu Huguette Bilodeau), feu Angèle (Guy Gosselin), Jacques (Jeannine Beaudoin), Yvon (Louise Bergeron), Patrice (Francine Beaulieu), Diane (Raymond Bédard) et feu Conrad Mercier (Monique Boucher). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(s). Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur. Les formulaires seront disponibles à l'église. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au