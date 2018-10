SANSCHAGRIN Alberta Thomassin

SANSCHAGRIN

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 octobre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Alberta Thomassin, épouse de feu monsieur Marcel Sanschagrin. Elle était la fille de feu madame Maria Fortier et de feu monsieur Odina Thomassin. Elle demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera le vendredi 19 octobre de 19 h à 21h30 au salon commémoratifle samedi 20 octobre, jour des funérailles la famille vous accueillera directement àt à compter de 11h30.et de là au cimetière paroissial. Madame Thomassin laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Yolande Vallée) et Sylvie (Gilles Simard); ses petits-enfants: Michaël et Steeve (Nancy Thomassin); ses arrière-petits- enfants: Jacob et Rosalie; ses frères et ses sœurs: Jean-Paul (feu Julienne Sanschagrin), Lina (feu Charles Simoneau), Huguette (feu Rémi Fortier), et Thérèse (feu Daniel Thomassin), sa belle-sœur Georgette Beaudoin (feu Guy Thomassin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sanschagrin: Bernadette, Monique (Roland Poliquin), Pauline (feu Jean Godbout), Pierrette (Paul Germain), Francine (feu Jean-Guy Germain) et Lisette Michaud (feu Jean-Pierre Sanschagrin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu: Marcel (feu Blandine Fortier), Rachel (feu Lucien Parent), Marie-Paule (feu Daniel Fortier), Françoise (feu Xavier Simoneau), Roger (feu Laurette Verret), Jeannine (feu Albert Giroux), Laura (feu Paul-Émile Thomassin), Laurent, Conrad, Pierrette (feu Jean-Marie Boucher) et René Thomassin (feu Édith Bernier). Un remerciement spécial à la Dre Marjolaine Tremblay et à son équipe de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay Québec (Québec) G1L 3L5 à l'attention des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. www.fondationduchudequebec.ca