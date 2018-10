GOSSELIN, Pierrette



À l'aube de ses 86 ans, le 8 octobre 2018, Pierrette, notre mère bien-aimée a fermé pour une dernière fois ses magnifiques yeux bleus. Elle est décédée à la résidence Vigi Saint-Augustin entourée de ses deux filles. Elle était l'épouse de feu Marc-André Gosselin.La famille vous accueillera aule vendredi 19 octobre de 18 h 30 à 21 h 30.La famille vous y attendra 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses filles: Renée (Réjean Gagné) et Lucie (Marc Falardeau); ses petits-enfants adorés: Frédéric, Dominic et Marie-Pier (Benjamin Croft-Robichaud); sa sœur Andrée (feu Charlie Brown), son beau-frère Michel (Louise Lord) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de précieux amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la résidence Vigi St-Augustin pour leur délicatesse et leur chaleur humaine à l'endroit de notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-527-4294.