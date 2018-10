JACQUES, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 octobre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Denis Jacques, époux de madame Yvette Lapointe, fils de feu madame Irma Ferland et de feu monsieur Jean-Paul Jacques. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15hIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Véronique Jacques (Jean-François Landreville) et Frédéric Jacques (Allison Grega); ses trois petits-enfants qu'il adorait : Étienne, Olivier et Daphnée Landreville. Il était le frère de : Jean (Aline Moore), Claude (Nathalie Fournier), feu Guy, Fernand (Lise Busque), Line (Gilles Bédard) et Benoit. De la famille Lapointe, il laisse dans le deuil sa belle-mère Marguerite Fortier (feu Paul Lapointe), son beau-frère Roch (Diane Després) et sa belle-sœur Colombe (Thérèse Landreville); il laisse également ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis sans oublier son filleul Sébastien Lapointe (Katleen Côté). Nos plus sincères remerciements à tout le personnel du 7000, à tout le personnel des soins palliatifs et à tous les professionnels de la santé de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement. Vous avez tous mis un peu de soleil dans nos cœurs démolis. Merci, Michel Fortier, pour ton assiduité. Tu l'as tellement fait rire durant sa maladie! En 64 jours de maladie Denis a reçu 41 transfusions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de sang dans une clinique d'Héma-Québec ou faire un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.