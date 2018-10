Alexandre Despatie honoré

Alexandre Despatie fait partie des six athlètes qui ont été intronisés au Panthéon des sports canadien, jeudi soir, à Toronto.

Médaillé d’argent à deux reprises aux Jeux olympiques et premier plongeur à être couronné champion du monde dans les trois épreuves de sa discipline (1m, 3m et 10m), Despatie a ainsi accepté la plus grande distinction sportive au Canada.

Chandra Crawford faisait également partie des athlètes intronisés, qui constituent des inspirations pour tous les Canadiens. Médaillée d’or olympique à Turin en 2006, la fondeuse albertaine continue de se démarquer par son implication auprès des jeunes filles pour qu’elles adoptent un mode de vie sain et actif.

Le hockeyeur David Keon faisait aussi partie des personnes honorées. L’ancien attaquant des Maple Leafs, qui a remporté quatre fois la Coupe Stanley, occupe toujours le troisième rang pour le nombre de points marqués dans l’histoire de la formation torontoise.

Six fois champions du monde et 13 fois médaillé paralympique en para-athlétisme, Jeff Adams continue d’inspirer en se battant pour l’égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap.

Première Canadienne à signer un contrat avec la All-American Girls Professional Baseball League comme receveuse et première commentatrice sportive féminine au Canada, Feue Mary Baker a également mérité sa place parmi les plus grands.

Considéré comme l’un des plus grands quarts-arrière de l’histoire de la Ligue canadienne de football, Damon Allon a aussi été célébré à Toronto.

Pour leur part, Sandra Kirby et Wilton Littlechild ont été intronisés en tant que bâtisseurs. Ancienne rameuse olympique en aviron, éducatrice, administratrice en sport, entraîneuse et activiste, Kirby a combattu le harcèlement, les abus sexuels et la violence à l’endroit des enfants en sport.

Quant à Littlechild, il s’est établi comme un modèle, un organisateur et un défenseur du sport autochtone au Canada pendant plus de cinq décennies.