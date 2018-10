Au jour 2 de la légalisation, la SQDC confirme avoir des problèmes d’approvisionnement en cannabis

Au jour 2 de la légalisation du cannabis, la Société québécoise du cannabis (SQDC) confirme avoir des problèmes d’approvisionnement sur ses tablettes en magasin et sur son site Web.

Jeudi matin, de nombreux clients un peu partout au Québec ont dit déplorer que de nombreux produits n’étaient plus disponibles dans les magasins de la SQDC.



Certains clients qui ont fait la file pendant plus d’une heure à la succursale Lebourgneuf de Québec et ils ont remarqué que les tablettes étaient presque vides.



Sur le site Web de la SQDC, de nombreux produits pourtant offerts mercredi ne l’étaient sont plus jeudi.



«Compte tenu de l’engouement créé par la légalisation du cannabis et de la rareté des produits à l’échelle canadienne, la SQDC s’attend à d’importants défis d’approvisionnement à court terme pour les succursales», a indiqué jeudi un porte-parole de la SQDC, Mathieu Gaudreault.



Selon ce dernier, les acheteurs en ligne doivent s’attendre à manquer de produits plus importants, notamment au niveau de l’huile, des gélules, des atomiseurs et des joints pré-roulés.



«Les prochains jours permettront à la SQDC d’évaluer l’évolution des stocks de façon plus précise et d’orienter son approvisionnement en conséquence», a-t-il laissé entendre.



42 500 transactions



La SQDC dit avoir connu une grosse journée mercredi. La filiale de la SAQ a enregistré plus de 12 500 transactions en magasin et 30 000 commandes en ligne.



«Ce volume de commandes dépasse largement les prévisions de la SQDC», a précisé M. Gaudreault.



C’était à prévoir



Plusieurs analystes avaient prédit au cours des derniers jours une forte rupture de stocks de cannabis partout au pays.



Le producteur Aphria a laissé entendre que les consommateurs canadiens allaient se heurter à des pénuries dans les premiers mois du marché légal.



«Il y aura des pénurie de produits dans les premières phases de la consommation. Le pipeline ne sera pas plein», a indiqué la semaine dernière le PDG d’Aphria, Vic Neufeld.



Selon l’institut C.D. Howe, la production de cannabis au pays ne pourra répondre qu’à seulement 38 % de la demande au cours des 12 prochains mois.



La production de cannabis devrait atteindre les 210 000 kilos cette année alors que la demande sera de 610 000 kilos, estime l’institut C.D. Howe.



À Terre-Neuve, certains magasins de cannabis ont déjà fermé leurs portes jeudi matin en raison du manque de cannabis sur leurs tablettes.