GENDRON, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 octobre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Claude Gendron, époux de feu dame Denise Lalonde, fils de feu monsieur Alfred Gendron et de feu dame Irène Verret. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Jules Talbot), Jacques (Maryse Labrecque), Daniel (Mélanie Tardif) et Mélanie (Yanick Morneau); ses petits-enfants: Marie-Pier, Carol-Ann, Catherine, Nathan, Loghan, Kelyan, Lily-Rose et Mailly; son arrière-petite-fille Mika-Jade; ses frères et soeurs: Pierrette (feu Marcel Drouin), André (Suzanne Lachance), Marcel (Lili Poulin) et feu Alfred (feu Jeannine Émond); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lalonde: Suzanne (Pierre St-Ours), Huguette (Michel Lafontaine) et feu André. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.