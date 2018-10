MORIN, Cécile



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 octobre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé madame Cécile Morin, épouse de feu Robert Fleury, fille de feu madame Ida Morin et de feu monsieur Alfred Morin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Jocelyn Lachance), Michel (Carole Lachance), Jacques (Ginette Garneau), Nicole (Gaston Migneault), André (Nancy St-Onge) et Alain; ses petits-enfants : Pierre-Paul Lachance (Sonia Laflamme), Maryse Lachance, Pauline Lachance (Mathieu Garneau), Caroline Fleury (Tommy Guérin-Comeau), Bruno Fleury (Tania Saillant), Marie-Ève Migneault (Frédéric Savard), Renaud-Pierre Migneault, Michaël et Carl Fleury; ses arrière-petits-enfants : Jasmine et John Lachance; Alycia, Elodie et Camille Comeau, Samuel et Chloé Fleury; ses frères et sœurs : Lucille Morin (feu Henri Nolet), Ernest Morin (Bernadette Filion et feu Hélène Fleury), feu René Morin (Mariette Côté) et Ginette Morin (Jean-Yves Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Maurice Fleury (feu Cécile Légaré), feu Lucien Fleury (feu Marguerite Légaré) et Jean-Baptiste Fleury ( Liliane Blouin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.