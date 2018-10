PELLETIER, Claire Michaud



À l'hôpital Laval de Québec, le 1er octobre 2018, est décédée à l'âge de 66 ans et 8 mois Mme Claire Michaud, épouse de feu M. André Pelletier; fille de feu Mme Simone Pelletier et de feu M. Philippe Michaud. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 12 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne (Yan Laliberté), Jean-Patrick; ses petits-enfants: Charles- Antoine, Philippe, Tonny. Elle était la soeur de: Laurette (feu Jean-Yves Michaud) (feu René Laberge), feu Gaston (Eve Parent), Simon (Camille Michel), Roger (Julie Légaré), feu Léopold, Michèle (feu Laurent Chrétien), Viateur (Lise Brière), feu Hélène (Maurice Germain), Diane (Germain Dionne). Sont aussi attristés par son départ: sa belle-sœur, Thérèse Pelletier (Claude Thiboutot); ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de l'unité coronarienne de l'hôpital Laval pour leur professionnalisme. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la