DUBÉ, Pauline Ferland



À la Résidence Les Jardins Katerina, le 13 octobre 2018, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée dame Pauline Ferland, épouse de feu monsieur Jean-Claude Dubé, fille de feu monsieur Gérard Ferland et feu dame Alphonsine Plante. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie Dubé, ses petits-enfants: Dominique Pelletier (Jesse Damico) et Louis-Philippe, son arrière-petit-fils James Damico, sa sœur Jeanine Desprès, son beau-frère Claude Picard, ses neveux et nièces: Sylvie Laverdière, Pierre Corriveau (Linda Gauthier), Patrick Corriveau (Marie-Claude Roy) et Nicolas Picard (Nancy Blanchette) ainsi que cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins Katerina pour les bons soins prodigués et la patience à l'égard de madame Ferland. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec), G1S 3G3, tél.: 418 527-4294