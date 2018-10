GOSSELIN, Conrad



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2018 à l'âge de 66 ans et 2 mois, est décédé Monsieur Conrad Gosselin, époux de madame Suzanne Goulet, il était le fils de feu monsieur Léopold Gosselin et feu madame Antonia Aubin. Il demeurait à Saint-Lazare de Bellechasse. La famille accueillera parents et amis aule vendredi 19 octobre 2018 de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8h30.et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Lazare. Il est allé rejoindre son fils Stéphane et il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Johanne (Jimmy Chamberland), Linda (Éric Leblond), France (François Campagna), Caroline (David Laflamme), Vicky (Éric Normand), Myriam (Alexandre Morissette); ses 17 petits-enfants: Carl, Sarah et Maxim Chamberland, William, Estelle, Vincent et Marilou Leblond, Florence, Anne-Zoé, Victor, Émile et Clément Campagna, Albert et Léo Laflamme, Théo, Tomas et Charlo Normand. Il était le frère de: feu Thérèse (Rosaire Labbé), Germain (Francine Guillemette), Jeanne-Mance (Camille Vermette), Francine (Bertrand Ruel), Gisèle (Paul-Henri Guillemette). De la famille Goulet, il était le beau-frère de: Pauline (Jean Couture), Jean-Marc (Ghislaine Vaillancourt), Jacinthe (Roger Bellavance), Daniel et Jocelyne (Dominique Fortier). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CLSC Bellechasse pour les bons soins prodigués ainsi qu'au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (secteur soins palliatifs), 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire