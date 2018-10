PAGEAU, Cécile Isabel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 octobre 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Cécile Isabel, épouse de feu monsieur Émile Pageau. Elle demeurait à la Résidence Laurentien de Charlesbourg.La famille recevra les condoléances à l'église de 12h30 à 14 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Madeleine (André Savard), feu Omer (Ginette Pépin), Julienne (feu Ghislain Savard) et Eugène (Lise Pépin); ses petits-enfants: Marc, Stéphane, Mona, Luc, Steve et Nicolas (Marilyn); ses arrière-petits-enfants: Steven, Karine et Lindy ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Laurentien pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél : 418-682-6387.